بسبب خطأ في المكونات... جونسون آند جونسون تتلف 15 مليون جرعة من لقاح كورونا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يوم الأربعاء، أن أن خطأ بشريًا في مصنع بالتيمور لتصنيع لقاح كوفيد-19 التابع لشركة جونسون آند جونسون الأمريكية قد أفسد 15 مليون جرعة، مما أدى إلى تأخير الشحنات المستقبلية من اللقاح.

ووفقًا للصحيفة، أدى خلط العمال عن طريق الخطأ مكونات اللقاح "قبل عدة أسابيع" إلى إتلاف المجموعة الكاملة المكونة من 15 مليون جرعة.

يدير المصنع شركة Emergent BioSolutions للأدوية الحيوية ومقرها ولاية بماريلاند الأمريكية، والتي لم تتلق بعد تصريحًا طارئًا من إدارة الغذاء والدواء لإنتاج مكونات لقاح لشركة جونسون آند جونسون، ولكنها كانت تقوم بذلك بالفعل بدون التصريح على أمل أن المكونات يمكن استخدامها على الفور بعد موافقة المنظمين على المصنع، بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وأكدت شركة جونسون آند جونسون في بيان لها أنها وجدت "دفعة واحدة من مادة دوائية لا تلبي معايير الجودة" خلال عملية مراقبة الجودة، مضيفة أن الجرعات "لم تتقدم أبدًا إلى مرحلتي الملء والتشطيب من عملية التصنيع لدينا".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أجازت، في وقت سابق، باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" للبالغين فقط على جميع الأراضي الأمريكية.

ويشار إلى أن شركة "جونسون آند جونسون" كانت قد أعلنت، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أن لقاحها الذي يحتوي على مكون واحد أظهر فاعلية حماية بنسبة 66 في المئة من حالات "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة.

وجاء في بيان الشركة: "اللقاح المرشح فعال بنسبة 72 في المئة في الولايات المتحدة و66 في المئة بشكل عام في الوقاية من إصابات "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة بعد 28 يوما من التطعيم".

وكان كبير مسؤولي الأبحاث في شركة "جونسون آند جونسون"، بول ستوفليس، قد أعلن في وقت سابق، أن الشركة الأمريكية تخطط لإنتاج مليار لقاح مضاد لفيروس كورونا في عام 2021.