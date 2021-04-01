قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، إن إطلاق نار وقع في مدينة أورانج بولاية كاليفورنيا أدى إلى سقوط "العديد من الضحايا بينهم قتلى".

وأَضافت الشرطة في بيان لها نُشر على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن الوضع لم يعد يمثل تهديدا للجماهير.

وقالت الشرطة إنه يجري التحقيق في حادث إطلاق النار، مضيفة أن مطلق النار نُقل إلى أحد المستشفيات.

وحددت الشرطة "عدة ضحايا" في مكان الحادث، من بينهم أشخاص أصيبوا برصاصة قاتلة. ولم تتوفر بعد معلومات عن عدد القتلى.