كوريا الجنوبية تتعهد بتقديم مساعدات للاجئين السوريين بقيمة 18 مليون دولار

تعهدت ​كوريا الجنوبية​ بتقديم 18 مليون ​دولار​ ك​مساعدات​ إنسانية للاجئين السوريين خلال العام الجاري، في ظل مخاوف متزايدة على سلامتهم في ظروف تفشي جائحة ​كورونا​.

ذكر موقع "سيئول" الكوري الجنوبي نقلا عن نائب ​وزير الخارجية​ الكورية الجنوبية للشؤون العالمية، هام سانغ ووك، أنه "بعد تفاقم ​الأزمة​ الإنسانية في سوريا والمنطقة مع دخولها عامها العاشر، بسبب تفشي جائحة كورونا العام الماضي، أصبح الوضع عاجلا من جميع الجهات، بما يشمل الغذاء و​مياه الشرب​ والرعاية الصحية والتعليم".

وأضاف قائلا: "ستواصل حكومتنا توسيع دعمها الإنساني إلى ​اللاجئين​ والنساء والقصر وغيرهم من الفئات الضعيفة في سوريا وغيرها من المناطق التي تعاني من أزمات إنسانية واسعة النطاق".

ويشمل الدعم الإنساني الكوري المساعدات من خلال المنظمات الدولية، وكذلك تقديم 3000 طن من ​الأرز​ إلى السوريين الذين يعانون من أزمة غذاء.