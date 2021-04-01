روحاني يكشف ما عرضه ترامب على إيران وكيف رد عليه

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أمر عرضه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران عبر أحد المسؤولين، وكيف رد هو عليه.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، قال روحاني: "خلال الأشهر الأولى بعد تفشي فيروس كورونا التي صاحبتها ظروف عصيبة، قال ترامب لمسؤول أحد البلدان، بأنه مستعد للمساعدة عبر إرسال 4 أجهزة للتنفس الاصطناعي إلى إيران".

وأكد الرئيس الإيراني أنه رد على هذا العرض قائلا: "قلت لذلك السيد، بأننا مستعدون أن نصدّر إلى أمريكا ما يلزم ترامب من هذه الأجهزة".

وعلق روحاني على هذه الواقعة قائلا: "إن قلة المعلومات لدى المسؤولين الأمريكيين حول إيران العزيزة مثير للضحك"، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين "لم يدركوا الشعب الإيراني لا قبل الثورة الإسلامية ولا اليوم، ولو كان هؤلاء قد أدركوا هذه الأرض الذهبية لكانوا قد تصرفوا بشكل آخر اليوم".

تصريحات روحاني جاءت خلال مراسم تدشين مجموعة من المشاريع الوطنية، بالتزامن عبر الفيديو كونفرانس، في 5 محافظات، وفق برنامج الحكومة لتحقيق شعار "طفرة الإنتاج" داخل البلاد.

وعن العودة للاتفاق النووي أكد روحاني على أنه "لو عاد هؤلاء إلى الاتفاق النووي، فإن إيران ستعود إلى تعهداتها أيضا"، مشيرا إلى أن "هؤلاء مستمرون في تماطلهم اليوم، حيث يظهر من الرسائل التي في حوزتنا بأن الإدارة الأمريكية الجديدة بعيدة عن الواقع الإيراني أيضا".

وعن من يكون الباديء بالعودة قال روحاني: "ينبغي على أولئك الذين يتردّدون بين أن تكون أمريكا البادئة أو إيران، أن يفهموا هذه الحقيقة بأن إيران حملت مسؤولية الاتفاق طوال عام كامل، قبل أن تقرر تقليص التزاماتها"

وشدد على أنه قد "حان دور مجموعة 5+1 اليوم لتقوم بواجبها في ظل الظروف الراهنة، وعليها أن تدرك بأن التأخير سيضر بها، ذلك أنه كلما سارعت نحو الامتثال إلى القانون والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وأبدت الاحترام لعظمة الشعب الإيراني، سيصب ذلك في مصلحتها ومصلحة العام أجمع".

جدير بالذكر أن المشروعات التي دشنها روحاني اليوم تخص وزارة الصناعة والتعدين والتجارة في 5 محافظات، هي خراسان الشمالية وسمنان (شرق)، وكرمان (وسط)، وقزوين (شمال)، وفارس (جنوب).