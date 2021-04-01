رئيس وزراء اليونان يزور ليبيا ويعيد افتتاح سفارة بلاده في طرابلس

يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ليبيا، يوم الثلاثاء المقبل، ويلتقي بكبار المسؤولين في السلطة الجديدة، كما سيعيد افتتاح سفارة بلاده بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الخميس، أن المتحدثة باسم الحكومة أرسطو بيلوني أكدت أن رئيس الوزراء سيزور ليبيا في السادس من أبريل الجاري رفقة وزير الخارجية نيكوس ديندياس، حيث ستشهد الزيارة إعادة افتتاح السفارة اليونانية في طرابلس.

وأشارت المتحدثة إلى أن رئيس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وكانت اليونان ومصر قد أبرمتا مؤخرا، اتفاقية لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة في المياه التي تحتوي على احتياطيات نفط وغاز.

وتتعارض الاتفاقية مع اتفاقية منافسة لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تسعى تركيا والحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا إلى تأسيسها، ويمكن أن تمتد هذه المناطق لمسافة 200 ميل بحري.