بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على ميانمار

أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على ميانمار بسبب الانقلاب العسكري، الذي شهدته البلاد، وأدى إلى حدوث اضطرابات في البلد.

قال وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب، اليوم الخميس، إن بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة تستهدف مصالح المجلس العسكري في ميانمار.

وتابع في تدوينة على "تويتر": "نعلن أيضا دعم بريطانيا لجهود الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار".

وفي 10 مارس/ آذار، أصدر مجلس الأمن لأول مرة إعلانا يدين بشدة "استخدام قوات الأمن الميانمارية للعنف ضد المتظاهرين السلميين" الذي شمل النساء والأطفال.

Today I have announced new sanctions targeting Myanmar military business interests. We are also giving new support to help the @UN Independent Investigative Mechanism gather evidence to hold those responsible for human rights abuses to account. https://t.co/qLW632N0Je — Dominic Raab (@DominicRaab) April 1, 2021

وقادت بريطانيا - القوة الاستعمارية السابقة للبلاد - الإعلان، لكن مجلس الأمن لم يوافق على الإشارة إلى أي "انقلاب" أو احتمال فرض عقوبات دولية إذا واصل جيش ميانمار هجماته على المحتجين.