بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على ميانمار

وتابع في تدوينة على "تويتر": "نعلن أيضا دعم بريطانيا لجهود الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار".
وفي 10 مارس/ آذار، أصدر مجلس الأمن لأول مرة إعلانا يدين بشدة "استخدام قوات الأمن الميانمارية للعنف ضد المتظاهرين السلميين" الذي شمل النساء والأطفال.
Today I have announced new sanctions targeting Myanmar military business interests. We are also giving new support to help the @UN Independent Investigative Mechanism gather evidence to hold those responsible for human rights abuses to account. https://t.co/qLW632N0Je— Dominic Raab (@DominicRaab) April 1, 2021
وقادت بريطانيا - القوة الاستعمارية السابقة للبلاد - الإعلان، لكن مجلس الأمن لم يوافق على الإشارة إلى أي "انقلاب" أو احتمال فرض عقوبات دولية إذا واصل جيش ميانمار هجماته على المحتجين.
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