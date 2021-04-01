سفيرة أمريكا في بيروت: بايدن يريد ردع إيران في لبنان

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد ردع إيران في كل مكان حتى في لبنان.

© Sputnik . Максим Блинов ظريف: إيران تقف إلى جانب الخيارات الحرة التي يأخذها لبنان "العربية نت"، مشيرة إلى أن تصريحات شيا، جاءت خلال مقابلة صحفية، قالت فيها إن "الإدارة الأمريكية تريد ردع العدوان الإيراني في المنطقة أينما كان ومن ضمنه لبنان".

وقالت السفيرة الأمريكية في لبنان إن العمل مع الحلفاء والشركاء أمر مهم لاتباع المبادئ الدبلوماسية من أجل معالجة البرنامج النووي الإيراني".

ولفتت السفيرة الأمريكية إلى أن الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الأمريكي الذي صدر في مارس/ آذار الماضي، تطرق إلى الأنشطة الإيرانية الأخرى المزعزعة للاستقرار.

ولفتت إلى أن إدارة بايدن لا تصب تركيزها على النووي الإيراني فقط، بل يمتد إلى التعامل مع "دورها المزعزع للاستقرار في المنطقة، وفق تعبيرها.

وأوضحت سفيرة واشنطن في لبنان، ردا على إمكانية وجود تسوية جديدة بخصوص الملف النووي الإيراني وعلاقتها بـ "حزب الله"، أن موقف الولايات المتحدة من "حزب الله" لم يتغير.