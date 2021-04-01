الخارجية الأمريكية: احتلال إسرائيل للضفة والجولان وقطاع غزة حقيقة تاريخية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967 حقيقة تاريخية.

ونقل موقع قناة "i24" الإسرائيلية، عن المتحدث باسم الوزارة نيد برايس قوله "هذه حقيقة تاريخية إن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967".

وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر الضفة الغربية أرضا "محتلة" من قبل إسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت الثلاثاء الماضي، تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وامتنعت فيه عن استخدام مصطلح "احتلال" في توصيف علاقة إسرائيل بالضفة الغربية.

تعليقا على ذلك قال نيد برايس إن التقرير "يستخدم بالفعل مصطلح "احتلال" في سياق الوضع الراهن للضفّة الغربية"، مشدّداً على أنّ "هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة"، الديمقراطية والجمهورية على حدّ سواء، "على مدى عدة عقود".

وشدد برايس على أن هذه الفقرة التوضيحية لا تعكس تغييراً في الموقف من جانب إدارة بايدن التي وخلافاً لسابقتها تدافع علانية عن حلّ الدولتين.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد اعتادت على تسمية الضفة وغيرها بـ "الأرض المحتلة"، وكانت تعقد فصلا في تقريرها السنوي بعنوان: "إسرائيل والأراضي المحتلة"، إلى أن تسلم ترامب السلطة في 2017.

ومنذ وصول ترامب تغير هذا المصطلح في أول تقرير يصدر أثناء رسالته، في عام 2018 إلى "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء الماضي.