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    وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

    بلينكن: حقوق الإنسان محور سياستنا الخارجية

    © AFP 2021 / Saul Loeb
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    قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إن الإدارة الحالية ملتزمة بجعل حقوق الإنسان محور السياسة الخارجية للبلاد.

    جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الخميس، أكد فيها أن إدارة الرئيس جو بايدن، تؤكد التزامها باستعادة وضع حقوق الإنسان محورا للسياسة الخارجية الأمريكية.

    وتابع: "حماية حقوق الإنسان تمثل التزاما لجميع العاملين في وزارة الخارجية الأمريكية".

    وتنتقد الولايات المتحدة الأمريكية ما تصفه بانتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من البلدان حول العالم منها الصين وميانمار، التي تشهد انقلابا عسكريا نتج عنه أعمال عنف.

    يذكر أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وعد باستعادة الديمقراطية خلال حملته الانتخابية، مؤكدا في إشارة إلى إنهاء فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يرى الديمقراطيون أنه أهمل الديمقراطية وأوضاع حقوق الإنسان.

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