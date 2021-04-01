بلينكن: حقوق الإنسان محور سياستنا الخارجية

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الخميس، أكد فيها أن إدارة الرئيس جو بايدن، تؤكد التزامها باستعادة وضع حقوق الإنسان محورا للسياسة الخارجية الأمريكية.

.@SecBlinken: @POTUS has committed to putting human rights back at the center of our foreign policy, and that’s a commitment I and the entire Department of State take very seriously. pic.twitter.com/24ClNMQz0w — Department of State (@StateDept) April 1, 2021

وتابع: "حماية حقوق الإنسان تمثل التزاما لجميع العاملين في وزارة الخارجية الأمريكية".

وتنتقد الولايات المتحدة الأمريكية ما تصفه بانتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من البلدان حول العالم منها الصين وميانمار، التي تشهد انقلابا عسكريا نتج عنه أعمال عنف.

يذكر أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وعد باستعادة الديمقراطية خلال حملته الانتخابية، مؤكدا في إشارة إلى إنهاء فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يرى الديمقراطيون أنه أهمل الديمقراطية وأوضاع حقوق الإنسان.