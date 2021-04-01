إعلام: بايدن يوعز للبنتاغون بسحب جزء من القوات العسكرية من منطقة الخليج

أصدر رئيس الولايات المتحدة جو بايدن تعليمات للبنتاغون بالبدء في سحب جزء من القوات العسكرية من منطقة الخليج، وتم بالفعل إعادة نشر ثلاث بطاريات على الأقل من أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات، بحسب ما أفادته صحيفة "ستريت جورنال" اليوم الخميس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسمائهم.