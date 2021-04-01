تسجيل
17:19 GMT01 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال مسيرة لحملته الانتخابية في دالتون، جورجيا، 5 يناير/ كانون الثاني 2021

    "جرح كبير"... ترامب يتهم بايدن بالخيانة

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1047710676_0:222:2492:1624_1200x675_80_0_0_086992d94b0eb95fbe3dcd4d2e9e3eaa.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202104011048543890-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9/

    هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، واتهمه بالخيانة، بعد إعلان الأخيرة عن خطته بشأن رفع معدل الضريبة على الشركات لدفع تكاليف اقتراح ضخم للبنية التحتية.

    وادعى ترامب في بيان له أن القيام بذلك من شأنه أن "يرسل وظائف إلى الصين ويضر بالعاملين الأمريكيين"، بحسب صحيفة "ذا هيل" البريطانية.

    ميلانيا ترامب وزوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / YURI GRIPAS
    ترامب وزوجته ميلانيا يطلقان موقعا إلكترونيا... هذه تفاصيله
    وقال ترامب في البيان: "سيكون هذا التشريع من بين أكبر الجروح الاقتصادية التي لحقت بالنفس في التاريخ، فإذا تم السماح لهذه الوحشية بالمرور ستكون النتيجة هي زيادة عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل، والمزيد من العائلات المحطمة، والمزيد من المصانع المهجورة، والمزيد من الصناعات المنهارة، وإغلاق المزيد من الشوارع الرئيسية مغلقة وإغلاق - تمامًا كما كان قبل أن أتولى الرئاسة".

    وأضاف: "هذه الزيادة الضريبية خيانة عالمية تقليدية من قبل جو بايدن وأصدقاؤه: جماعات الضغط ستفوز، والمصالح الخاصة ستفوز، والصين ستفوز، والسياسيون في واشنطن والبيروقراطيون الحكوميون سيفوزون، لكن العائلات الأمريكية المجتهدة ستخسر".

    ووضع البيت الأبيض خطة البنية التحتية والوظائف التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، أمس الأربعاء، لإصلاح الطرق والجسور، والاستثمار في التقنيات الصديقة للمناخ، وتوسيع الوصول إلى النطاق العريض، من بين أحكام أخرى.

    وتدعو الخطة إلى تمويل الإنفاق على فترة 15 عاما من خلال رفع معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%.

    وأشار البيت الأبيض إلى أن خطة بايدن الجديد، والتي ستحتاج إلى موافقة الكونغرس الأمريكي، "ستخلق ملايين الوظائف".

    وخفض قانون الضرائب لعام 2017 الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وعارضه الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ، المعدل من 35% إلى 21%.

    بينما كان معدل البطالة في أمريكا قبل تولي ترامب السلطة عند 4.7%، وعندما غادر منصبه ارتفعت إلى 6.3% نتيجة فقدان ملايين الوظائف خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

    وانتقد الجمهوريون خطة جو بايدن بشأن زيادة الضرائب على الشركات، ولدى سؤاله عن مثل هذه الانتقادات يوم الثلاثاء الماضي، قال مسؤول في إدارة بايدن للصحفيين إن "التخفيضات الضريبية لترامب عن عام 2017 حفزت الشركات على نقل أرباحها وإنتاجها إلى الخارج".

    وأوضح المسؤول أن "الأثر الرئيسي لمشروع قانون الضرائب الجديدة، إلى جانب تشجيع إعادة شراء الأسهم، جعل الأمر أسهل وأكثر جاذبية للشركات لتحويل أرباحها وتجريد أرباحها من الولايات المتحدة".

    وتابع: "لدينا نظام ضريبي أكثر تعطلا يوفر حافزا أكبر للتهرب من النظام الضريبي في الولايات المتحدة وتحديد مواقع الإنتاج في الخارج، وبالتالي فإن الفرصة هي إصلاح نظام ضرائب الشركات بطريقة تحافظ على قدرتنا التنافسية وتشجع بالفعل الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة".

    انظر أيضا:

    ترامب وزوجته ميلانيا يطلقان موقعا إلكترونيا... هذه تفاصيله
    "حان الوقت لترك هذا الأمر"... ظريف لبايدن: تسيرون على خطى ترامب
    "شجع وحرض وأدار وساعد"... شرطيان يقاضيان ترامب على خلفية هجوم الكابيتول
    إعلام: إدارة بايدن تفاجئ إسرائيل بتعديل قرار ترامب بشأن الأراضي المحتلة
    روحاني يكشف ما عرضه ترامب على إيران وكيف رد عليه
    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, دونالد ترامب, جو بايدن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    كيرك تاراي، أخصائي بيئة الخفافيش، يفك أسر خفاش علق في شبكة ضباب أقيمت أمام مبنى به خفاش في جامعة الفلبين لوس بانوس (UPLB) في لوس بانوس، مقاطعة لاغونا، الفلبين، 19 فبراير 2021
    صائدو الفيروسات... على درب الخفافيش في الفلبين
    روسيا لن تسمح لأحد بالتحدث معها بلغة القوة
    روسيا لن تسمح لأمريكا بالتحدث معها بلغة القوة
    إنفوجرافيك..أهم المسلسلات المنافسة في سباق رمضان 2021
    أهم المسلسلات المنافسة في سباق رمضان 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك