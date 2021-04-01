وزيرا الدفاع التركي والأميركي يناقشان هاتفيا تعزيز التعاون الاستراتيجي والعسكري

أكد وزيرا الدفاع التركي والأميركي، خلوصي أكار، ولويد أوستن، أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والعسكري بين البلدين، كما ناقشا قضايا الأمن والتعاون الدفاعي الثنائي.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال بيان لوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن "أكار بحث هاتفيا مع نظيره الأميركي قضايا الأمن والتعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين"، مضيفا أن "الوزيرين أكدا أهمية العلاقات الاستراتيجية وحل المشاكل على أساس الشراكة وروح التحالف".

#عاجل |وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان هاتفيا ملفات أمنية إقليمية والتعاون الثنائي في المجال الدفاعي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 1, 2021 وتابع البيان أن "الوزيرين أكدا ضرورة تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين والتزامهما بالتعاون والتنسيق.. وضرورة تبني مفهوم مشترك حول الأمن الإقليمي والعالمي".

#عاجل |الدفاع التركية: أكار ونظيره الأمريكي (لويد أوستن) أكدا على أهمية العلاقات الاستراتيجية وضرورة حل المشاكل بما يتوافق مع روح الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 1, 2021

وبحث الوزيران، بحسب الأناضول التركية، عددا من الملفات على رأسها الملفات الأمنية والتعاون الثنائي في المجال الدفاعي.