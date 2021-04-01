ولاية نيويورك تشرع تدخين الحشيش للترفيه

وقع حاكم ولاية نيويورك، قانونا يقنن تدخين الماريجوانا للترفيه، لتنضم ولايته بذلك إلى 14 ولاية أمريكية أخرى تسمح للبالغين بتدخين الحشيشة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن حاكم الولاية الأمريكية أندرو كوومو، وقع على القانون، اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن بيان لكوومو أنه لفترة طويلة للغاية، استهدف حظر استخدام الحشيشة بطريقة غير متناسبة، الأشخاص ذوي البشرة الملونة من خلال فرض عقوبات سجن قاسية في حقهم.

واعتبر أن التشريع الجديد ينصف مجتمعات لطالما عانت من التهميش ويوفر صناعة جديدة تساعد في نمو الاقتصاد.

وبحسب تقديرات الولاية فإن القانون الجديد سوف يوفر ما بين 30 ألف و60 ألف فرصة عمل.

يذكر أن هذا القانون الجديد أقر بدعم غالبية ديموقراطية في مجلسي البرلمان في الولاية التي يبلغ عدد سكانها عشرين مليون نسمة.

وينص القانون على تنظيف السجلات القضائية بشكل تلقائي للأشخاص الذين أدينوا سابقا في وقائع لم يعد مرتكبوها عرضة لملاحقات بموجب التشريع الجديد.

ويلغي القانون أيضا العقوبات على حيازة ما يصل إلى 85 غراما من الحشيشة.