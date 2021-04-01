إثيوبيا تعلن اكتمال بناء 79% من سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، اكتمال بناء 79% من سد النهضة، حسبما نقلت قناة "العربية".

يأتي ذلك بعدما أعلن السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكلي ريكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده وافقت على ملء سد النهضة خلال مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات نزولاً عند رغبة دول المصب.

خارجية إثيوبيا: تم الانتهاء من 79% من أعمال بناء سد النهضة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 1, 2021

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ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية تصريحات السفير الإثيوبي الذي شدد خلالها على أن أديس أبابا ملتزمة بالمفاوضات والحلول السلمية.

في السياق ذاته، أكد السفير استئناف المفاوضات مع مصر والسودان قريبًا؛ للتوصل إلى اتفاق مُرضٍ لجميع الأطراف برعاية الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن من مصلحة بلاده الوصول لاتفاق، قائلا: "مستعدون لذلك، لأن هدفنا كان ملء السد خلال 3 سنوات، ولكن وافقنا على الملء خلال مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات نزولاً عند رغبة دول المصب".

وأضاف السفير الإثيوبي أنه "لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسميا بعد بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي توافقت عليها مصر والسودان، وسمعنا عن اللجنة من الإعلام".

وقال ردا على تصريحات السيسي حول حقوق مصر المائية إن "إثيوبيا ملتزمة بالمفاوضات والحلول السلمية".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق، أمس الثلاثاء، مجموعة من الرسائل النارية بشأن أزمة سد النهضة بين إثيوبيا من جانب ومصر والسودان من جانب آخر.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى قناة السويس بعد استئناف الملاحة فيها: "حقوق مصر المائية خط أحمر".

وتابع في تصريحات متلفزة، بقوله: "سيحدث عدم استقرار إقليمي، لو انتهك أحد حقوق مصر المائية"، وأشار الرئيس المصري إلى أن "ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد".

وقال السيسي: "معركتنا معركة تفاوض والعمل العدائي مرفوض، لكن لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر ومن يريد أن يجرب فليجرب".