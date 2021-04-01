لافروف ووزير الخارجية الأرميني يبحثان القضايا الإنسانية في ناغورني قره باغ

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأرميني آرا أيفازيان ناقشا تنفيذ الاتفاقات بشأن ناغورني قره باغ مع التركيز على القضايا الإنسانية، فضلا عن قضايا التفاعل بين موسكو ويريفان.
وعقد الاجتماع على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لرابطة الدول المستقلة في موسكو.
وأكدت الوزارة: "ناقش الطرفان تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا المؤرخة 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2020 و11 كانون الثاني / يناير 2021. وتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا الساعة المتعلقة بالاستجابة الإنسانية في ناغورني قره باغ، وفتح العلاقات الاقتصادية والنقل في المنطقة".
يشار إلى أن لافروف وأيفازيان تبادلا أيضًا وجهات النظر حول قضايا الساعة للتعاون الروسي الأرميني، بما في ذلك الاتصالات على أعلى المستويات، استعدادًا للاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية أنه تم بحث بعض الموضوعات على الأجندة الدولية ذات الاهتمام المشترك.
في نهاية سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال العدائية في ناغورني قره باغ، والتي أصبحت استمرارًا للصراع طويل الأمد وأدت إلى وقوع إصابات بين السكان المدنيين. قام الطرفان بعدة محاولات للتوصل إلى هدنة، لكن الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه ليلة 10 نوفمبر، برعاية موسكو، تبين أنه كان ناجحًا، حيث اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل الأسرى وجثث القتلى. كما سلمت يريفان مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى باكو، بالإضافة إلى ذلك، تتمركز قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)