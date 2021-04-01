لافروف ووزير الخارجية الأرميني يبحثان القضايا الإنسانية في ناغورني قره باغ

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأرميني آرا أيفازيان ناقشا تنفيذ الاتفاقات بشأن ناغورني قره باغ مع التركيز على القضايا الإنسانية، فضلا عن قضايا التفاعل بين موسكو ويريفان.

وعقد الاجتماع على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لرابطة الدول المستقلة في موسكو.

وأكدت الوزارة: "ناقش الطرفان تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا المؤرخة 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2020 و11 كانون الثاني / يناير 2021. وتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا الساعة المتعلقة بالاستجابة الإنسانية في ناغورني قره باغ، وفتح العلاقات الاقتصادية والنقل في المنطقة".

يشار إلى أن لافروف وأيفازيان تبادلا أيضًا وجهات النظر حول قضايا الساعة للتعاون الروسي الأرميني، بما في ذلك الاتصالات على أعلى المستويات، استعدادًا للاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أنه تم بحث بعض الموضوعات على الأجندة الدولية ذات الاهتمام المشترك.

في نهاية سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال العدائية في ناغورني قره باغ، والتي أصبحت استمرارًا للصراع طويل الأمد وأدت إلى وقوع إصابات بين السكان المدنيين. قام الطرفان بعدة محاولات للتوصل إلى هدنة، لكن الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه ليلة 10 نوفمبر، برعاية موسكو، تبين أنه كان ناجحًا، حيث اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل الأسرى وجثث القتلى. كما سلمت يريفان مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى باكو، بالإضافة إلى ذلك، تتمركز قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.