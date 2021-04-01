معلومات مضللة... سفير إثيوبيا لدى مصر يوجه رسالة إلى العالم

أطلع السفير الإثيوبي لدى مصر، ماركوس تيكلي، وسائل الإعلام المحلية والدولية، يوم الأربعاء، على أخر التطورات بشأن سد النهضة والمفاوضات الجارية والعلاقات مع مصر.

وحول مفاوضات سد النهضة، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن السفير قوله إنه "ما لم يتم التوافق على الحوار من قبل الدول الثلاث في معالجة القضية، فسيكون من الصعب الوصول على اتفاق يربح الجميع".

وأكد السفير على "موقف إثيوبيا المبدئي والتزامها طويل الأمد لحل الخلافات من خلال الحوار".

كما تحدث السفير عن العلاقات مع مصر، منوهاً بالفرص الهائلة المتاحة بين البلدين لتعزيز التعاون، وشدد على ضرورة مواجهة التحديات التي يمكن أن تؤثر على نجاح الجهود التي تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووجه الدبلوماسي الإثيوبي رسالة إلى وسائل الإعلام حول الوضع الحالي في إثيوبيا، بتقديم تقارير تستند إلى الحقائق، بدلا من نشر معلومات مضللة لا أساس لها وذات دوافع سياسية.

يذكر أنه منذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتخشى القاهرة والخرطوم من تداعياته، في وقت أخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

​واقترحت السلطات السودانية، في فبراير/ شباط الماضي، تشكيل آلية رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر رحبت به مصر، ورفضته إثيوبيا.