"فيسبوك" يحظر ترامب من جديد... ما علاقة زوجة ابنه بذلك؟

تعرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للحظر من جديد من جانب موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بعد أن حاول، على ما يبدو، استعارة حساب زوجة نجله.

وحذف "فيسبوك" مقابلة مع ترامب نشرتها لارا ترامب، زوجة نجله، إريك ترامب، والتي شاركت مع متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي لقطات شاشة (سكرين شوت) لرد "فيسبوك" عليها بشأن سبب حذفه مقابلة حماها.

وأوضح "فيسبوك" في رده على لارا ترامب أنه تمت إزالة مقطع فيديو للمقابلة بسبب تضمنه "صوت دونالد ترامب"، كما حذرها من أن نشر المزيد من المحتوى ذي الصلة سيؤدي إلى حظر حسابها.

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وجاء رد "فيسبوك" على زوجة نجل دونالد ترامب كالتالي: "نتواصل معك لإبلاغك بأننا حذفنا محتوى من صفحة لارا ترامب من "فيسبوك"، والتي تتضمن حديث الرئيس ترامب، وذلك تماشيا مع الحظر الذي وضعناه على حسابات دونالد ترامب على "فيسبوك" وإنمتغرام".

وتابع مؤكدا أن "نشر المزيد من المحتوى المنشور بصوت دونالد ترامب سيؤدي إلى فرض قيود إضافية على الحساب".

وتم حظر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على "فيسبوك" منذ هجوم أنصاره ومؤيديه على مبنى "الكابيتول" في العاصمة الأمريكية واشنطن في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويدرس مجلس الإشراف في شركة "فيسبوك" حاليا ما إذا كان يجب على منصة التواصل الاجتماعي حظر ترامب آنذاك، ومن المتوقع أن يصدر حكمه قريبا.

وفي أعقاب هجمات "الكابيتول"، حظرت معظم منصات التواصل الاجتماعي ترامب، وهذه ليست المرة الأولى التي رأيناه فيها يحاول الالتفاف على الحظر وإخراج صوته على "السوشيال ميديا"، إذ حظر "تويتر" العديد من الحسابات المرتبطة باسمه التي نشرت بياناته.