الحكومة الأفغانية تعلن القضاء على 46 عنصرا من حركة "طالبان"

قتل 46 من عناصر حركة طالبان الأفغانية، في غارات جوية واستهداف الجيش الأفغاني لمواقع الحركة في بلخ شمالي البلاد، وهلمند في الجنوب، ومناطق أخرى.

كابول- سبوتنيك. وقال بيان لوزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الخميس، إن القوات الجوية نفذت في وقت سابق من اليوم غارات استهدفت قرية غاشما قلعة في منطقة شمتال بولاية بلخ الشمالية، ونتيجة الهجمات قتل 18 من مقاتلي "طالبان" وأصيب 10 آخرين.

وأضافت في بيان آخر، أن قوات الأمن الأفغانية بدعم من القوات الجوية نفذت، الليلة الماضية، عملية عسكرية في منطقة شاه أنجير بمديرية ند علي بإقليم هلمند، استهدفت معاقل "طالبان"، وأسفرت العملية عن مقتل 13 من عناصر الحركة.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم ولاية غور في وسط البلاد، مقتل 15 من عناصر حركة "طالبا"ن في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية بالولاية، في وقت سابق من اليوم.

وتعاني أفغانستان من مواجهات متكررة وعمليات عسكرية بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، رغم دخول الطرفان في محادثات سلام.

وبعد مفاوضات استمرت لعدة لسنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، في فبراير/ شباط 2020 بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأميركية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول والحركة.

واستضافت العاصمة الروسية موسكو، مؤخرا، مؤتمرا حول أفغانستان شارك فيه ممثلون عن الحكومة الأفغانية، وحركة "طالبان"، وشخصيات أفغانية مستقلة؛ بالإضافة إلى المبعوثين الخاصين إلى أفغانستان لكل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية والصين وباكستان، وكذلك المبعوث القطري الخاص.

ودعت كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان، عقب مباحثات موسكو، الأطراف في أفغانستان إلى بدء مفاوضات فورية، بشأن وقف شامل لإطلاق النار، و"خارطة طريق" للتسوية السياسية.