العراق يعلن اقتراب استيراد اللقاح الروسي ويكشف طبيعة المساعدات للبنان

أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الخميس، أن بلاده بصدد تحديد الكمية المطلوبة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، والمبالغ الخاصة باللقاح، لافتًا إلى أن بلاده أوشكت على إتمام كل الإجراءات المطلوبة لاستيراد اللقاح.

بغداد – سبوتنيك. وقال التميمي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس "ما زلنا في طور التفاوض مع الأصدقاء الروس ومع صندوق الاستثمار الروسي"، مضيفا "أكملنا كل الأوراق وبقي تحديد الكمية وتحديد المبالغ الخاصة باللقاح وجدولة الشحن للعراق".

وأضاف أن "العراق من أول البلدان التي أقرت اللقاح الروسي والهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية أقرت اللقاح الروسي كثالث لقاح يستخدم في العراق، ولكن هناك طلب عالمي وهناك إمكانية محدودة بتصنيع هذا اللقاح".

وتابع "تواصلنا مع الجانب الروسي وأيضا خولنا وزير النفط حينما ذهب إلى روسيا للتفاوض مع الجانب الروسي والآن السفير العراقي الدكتور عبد الرحمن الحسيني يتابع مع صندوق الاستثمار الروسي وبقى تحديد الكمية التي من الممكن أن ترسل إلى العراق خلال الأشهر المقبلة وكذلك جدولة شحنها ووصولها إلى العراق".

وعن طبيعة المساعدات الطبية التي أرسلها العراق إلى لبنان اليوم، أوضح وزير الصحة العراقي أنها "ليست المرة الأولى لتقديم المساعدات إلى لبنان، فحين وقع الانفجار في الميناء.. العراق كان أول البلدان التي ساهمت وساعدت الشعب اللبناني من خلال إرسال مساعدات طبية وفريق طبي وأكثر من 25 طن من المساعدات".

وأضاف "اليوم أتينا على متن طائرة عراقية محملة بالمساعدات الخاصة لمواجهة جائحة كورونا من الأجهزة الخاصة بأجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها".

وأكد أن "هناك اتفاقيات ستعقد مع الجانب اللبناني في سبيل دعم الاقتصاد اللبناني وكذلك التعاون المشترك في المجال الصحي ورفع المستوى الصحي بين البلدين".

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أوائل الشهر الماضي، اعتماد أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بينها اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة العراقية عن الاتفاق مع روسيا على توريد مليون جرعة من اللقاح كشحنة عاجلة تصل خلال أسبوعين من تاريخ توقيع التعاقد.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية "واع" إنه "بعد إقرار لقاح "سبوتنيك V" الروسي من قبل وزارة الصحة وبناءً على ما عرضه وزير الصحة حسن التميمي في مجلس الوزراء وجه بدوره التعاقد المباشر مع شركتي سبوتنيك وآر فارم لاستيراد اللقاح".

وتابع أن "وزارة الصحة اعتمدت أربعة لقاحات عالمية.. والدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك والبالغة مليون جرعة ستصل العراق خلال أسبوعين تضاف إلى ملايين الجرع التي ستصل تباعاً".

يذكر أن اللقاحات الأخرى المعتمدة بالعراق هي فايزر وسينوفارم وأسترازينيكا.