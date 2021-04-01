تقرير: العالم يحتاج 136 عاما لحل مشكلة عميقة بشأن النساء

كشف تقرير جديد صادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، عن أن تحقيق التكافؤ بين الجنسين في العالم سيستغرق ما يقرب من 136 عاما، وليس 100 عام كما كان مقدرا في السابق.

يقيس المنتدى الاقتصادي العالمي التكافؤ بأربع طرق؛ المشاركة الاقتصادية، والفرص، والتعليم والصحة، والتمكين السياسي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأظهرت البيانات التي فحصتها المنظمة أن الفجوة في التمكين السياسي اتسعت بشكل كبير منذ تقريرها لعام 2020، فيما تحسنت المشاركة الاقتصادية بشكل طفيف فقط.

وكتبت مديرة المنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زهيدي في التقرير: "نأمل أن يكون هذا التقرير بمثابة دعوة للعمل للقادة لتضمين التكافؤ بين الجنسين كهدف مركزي لسياساتنا وممارساتنا لإدارة التعافي بعد الوباء، لصالح اقتصاداتنا ومجتمعاتنا".

وقدرت المنظمة أن الفجوة الاقتصادية بين الجنسين ستستغرق 268 سنة أخرى لتغلق تماما. هذه البيانات لا تعكس بعد تأثير الوباء بشكل كامل، مما يعني أن حقيقة الأمور قد تكون أسوأ.

وحذر المنتدى الاقتصادي العالمي من أن التقدم نحو التكافؤ بين الجنسين يتعطل في العديد من الاقتصادات والصناعات الكبيرة، ويرجع هذا جزئيا إلى زيادة عدد النساء العاملات في القطاعات الأكثر تضررا من الإغلاق المصحوب بالضغوط الإضافية لتوفير الرعاية في المنزل.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي إنه في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة النساء بين المهنيين المهرة، فإن التفاوت في الدخل والعدد الضئيل من النساء في المناصب الإدارية لا يزال يطرح مشاكل.