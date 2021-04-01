رئيس النيجر يعلن إفشال 4 محاولات انقلابية

أعلن رئيس النيجر محمد إيسوفو عن تعامل السلطات مع 4 محاولات انقلابية كان آخرها قبل 24 ساعة، ووصفها بأنها محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح.

موسكو - سبوتنيك. وقال إيسوفو "كان علينا التعامل مع أربع محاولات انقلابية، كان آخرها، قبل 24 ساعة فقط".

وأضاف "هذه بلا شك محاولة يائسة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح من أيدي أولئك الذين نجحوا في صناديق الاقتراع".

وتابع "أحيي الحرس الرئاسي، فبفضل التزامه وولائه ومهنيته تم دحر الانقلاب... أحيي عناصر قوات الدفاع والأمن على سلوكهم وولائهم... هذه الأغلبية الساحقة ولسوء الحظ، يوجد بينهم أقلية صغيرة من الانقلابيين الذين يرفعون العلم الوطني ضد القانون".

وأردف قائلا: "أقول للجميع.. سيتم البحث عن هؤلاء المجرمين ورعاتهم الداخليين والخارجيين وتحديد هويتهم ومعاقبتهم وفقا للقانون".

وصد الحرس الرئاسي في النيجر، أمس الأربعاء، محاولة انقلاب قرب مقر الرئاسة في العاصمة نيامي.

وقالت قناة "فرانس 24"، إنه "سُمع دوي إطلاق نار قرب رئاسة النيجر في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، قبل يومين من أداء الرئيس المنتخب محمد بازوم اليمين، حيث تم صد محاولة الانقلاب من قبل الحرس الرئاسي".

ويغادر الرئيس محمد إيسوفو السلطة بعد أن تولى الحكم لولايتين مدة كل منهما 5 سنوات، بينما من المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب محمد بازوم، مرشح الحزب الحاكم، اليمين غدا الجمعة بعد فوزه في الانتخابات التي اعترض على نتيجتها منافسه مهامان عثمان.