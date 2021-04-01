أمريكا تلقي باللوم على روسيا في تدهور العلاقات بين البلدين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، في تعليق على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن حالة العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن، إن الولايات المتحدة تلقي باللوم على موسكو في تدهور العلاقات، ولا تستبعد تطابق تكتيكي في المصالح.

واشنطن– سبوتنيك. وقال برايس للصحفيين: "أعلم بشأن تصريحات الوزير الروسي، ولكن أيضا أعرف الخلفية (التي قيلت بسببها هذه التصريحات)، من المهم بالنسبة لنا لماذا انتهى بنا الأمر إلى ما نحن فيه، في علاقاتنا الثنائية مع روسيا".

وتحدث برايس عن مجموعة من المزاعم الأمريكية ضد روسيا، بما في ذلك "هجوم على الديمقراطية في عامي 2016 و 2020"، وتقارير عن مكافآت لحركة طالبان مقابل مقتل الجنود الأمريكيين، واتهامات بهجمات إلكترونية واختراق "سولارويندز"، واحتجاز أليكسي نافالني، وملف أوكرانيا.

وأضاف برايس:

نحن نبحث عن علاقات مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا. حقيقة أن لدينا خلافات عميقة، وعلاقتنا على ما هي عليه، لا تعني أنه لن تكون هناك مجالات تتطابق فيها المصالح التكتيكية.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن رد الرئيس فلاديمير بوتين على التصريحات غير المقبولة من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان دبلوماسيا، معربا عن أسفه لعدم استغلال الجانب الأمريكي عرض الرئيس الروسي لإجراء محادثات مباشرة.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، يوم الاثنين الماضي، أن موسكو تراجع إجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة، وبناء على النتائج، ستتخذ قرارات بشأن كيفية بناء المسار.