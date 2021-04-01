أمريكا تؤكد أن نهجها تجاه كوريا الشمالية سيكون "بالتنسيق" مع حلفائها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، قبل عقد الاجتماع الثلاثي رفيع المستوى مع اليابان وكوريا الجنوبية، إن "نهج الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية يجب أن يتم بالتنسيق مع حلفائها".

واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس في إفادة صحفية: "قلنا إن نزع السلاح النووي سيظل في صميم السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية".

وأردف: "نحن نعلم أيضا أن أي نهج تجاه كوريا الشمالية من أجل أن يكون فعالا سيكون نهجا يتعين علينا تنفيذه بشكل وثيق مع حلفائنا المقربين، بما في ذلك في هذه الحالة حليفانا في المعاهدة اليابان وكوريا الجنوبية".

ولفت برايس إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، سيشارك، غدا الجمعة، في اجتماع ثلاثي مع نظيريه في اليابان وكوريا الجنوبية لمناقشة الأمور المتعلقة بكوريا الشمالية.

وتابع أنه خلال الاجتماع، سيقوم سوليفان باستعراض مراجعة سياسة إدارة بايدن بشأن كوريا الشمالية.

من ناحيتها، قالت النائبة الصحفية الرئيسية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، أمس الأربعاء، إن مراجعة الإدارة الأمريكية لسياستها بشأن كوريا الشمالية في مراحلها النهائية.

وتعثر الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ قمة فبراير/ شباط 2019 الفاشلة في هانوي، والتي طالبت خلالها أمريكا كوريا الشمالية بخطوات أكثر حسما للتخلي عن أسلحتها النووية، واتهمت بيونغ يانغ واشنطن بعدم الرد على الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل.

كما وصل الحوار بين الكوريتين إلى أدنى مستوياته بعد قرار كوريا الشمالية بقطع جميع خطوط الاتصال مع سيئول في يونيو/ حزيران الماضي.