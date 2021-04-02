رئيس الوزراء الأرميني يدخل في عزلة ذاتية قبل لقاء الرئيس بوتين هذا الأسبوع

أعلن ماني غيفوريان، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الأرميني، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشنيان، سيلتقي بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 7 نيسان/ أبريل الجاري في العاصمة موسكو.

وقال غيفوريان: "فيما يتعلق بالاجتماع المقرر في 7 نيسان/ أبريل في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيدخل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في فترة العزل الذاتي منذ 2 نيسان/ أبريل".

هذا وجرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي بوتين ورئيس الوزراء الأرميني باشينيان، الأسبوع الماضي، لمناقشة الوضع حول ناغورني قره باغ، ولتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة للتعاون الثنائي مع التركيز على قطاع الطاقة ومكافحة وباء فيروس "كورونا".

وقال: "في المستقبل القريب، في أبريل، سأستقيل، ليس من أجل المغادرة، ولكن لإجراء انتخابات مبكرة. خلال هذه الفترة، سأكون رئيسا للوزراء".

ويذكر أن المعارضة طالبت باستقالة رئيس الوزراء باشينيان منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن وقع اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورنو قرة باغ. فيما أعلن باشينيان أنه سيستقيل في أبريل.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، تحت إشراف قوات روسية لحفظ السلام، للفصل بين مواقع الطرفين في الإقليم.

حيث اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل الأسرى وجثث القتلى. كما سلمت يريفان مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى باكو.