سيدة أمريكا الأولى تتنكر بزي مضيفة طيران وتوزع آيس كريم على الركاب

فاجأت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، أفراد الطاقم والصحفيين، المرافق لها في رحلة بالطائرة، بمزحة بمناسبة الأول من أبريل/نيسان، بعدما تنكرت في زي مضيفة طيران وقامت بتوزيع الأيس كريم عليهم.

ووفقا لموقع قناة "فرانس 24"، تسلم أفراد الطاقم وأفراد الخدمة السرية والصحفيون قطع المثلجات من امرأة سمراء قصيرة الشعر تضع كمامة سوداء وشارة تحمل اسم "ياسمين" تسير بينهم في ممرات الطائرة التي كانت عائدة بها إلى واشنطن بعد زيارة لولاية كاليفورنيا.

وبعد 5 دقائق، أطلت السيدة الأولى مجددا على الصحفيين، وخلعت شعرها المستعار، وكشفت لهم هويتها الحقيقية، معلنة لهم: "إنها كذبة نيسان/أبريل".

وأوضحت الوكالة أن هذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها جيل بايدن الركاب على طائرة.

وأضافت أنه عندما كان زوجها نائبا لرئيس الولايات المتحدة، دخلت ذات مرة إحدى مقصورات الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" وصرخت "بوو" بوجه أول شخص فتح بابها، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

واعترف الصحفيون الذين شاهدوا الواقعة بأن تنكرها انطلى عليهم، معزين أنفسهم بأن أفراد فريقها حتى لم يتعرفوا عليها.

وأشار التقرير الصحفي، إلى أن قطعة الآيس كريم بالفانيليا المغلفة بالشوكولاتة كانت "لذيذة الطعم".