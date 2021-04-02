ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطار في تايوان إلى 48

ذكرت وكالة الأنباء المركزية بالجزيرة أن عدد ضحايا حادث سكة حديد في تايوان وصل إلى 48 ، ونقل 118 شخصا إلى المستشفى.

وقالت الوكالة نقلا عن إدارة السكك الحديدية التايوانية "وفقا للأرقام الأخيرة فإنه نتيجة لهذا الحادث الكبير توفي 48 شخصا ونقل 118 إلى المستشفى من بينهم سبعة في حالة خطيرة".

At least four people reported to have died after train derails in #Taiwan. https://t.co/kdwboenw9X pic.twitter.com/qLAQbF2kri — Steve Herman (@W7VOA) April 2, 2021

وفي وقت سابق، قالت إدارة الإطفاء في تايوان إن قطارا خرج عن القضبان في نفق شرقي البلاد، مضيفة أن القطار الذي كان متجها إلى تايتونج خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

Taïwan : Un train a déraillé dans un tunnel dans l'est de Taïwan, les pompiers disent qu'il y aurait des victimes

Le train, qui allait à Taitung, a déraillé dans un tunnel juste au nord de Hualien, provoquant le choc de certains wagons contre le mur du tunnel. pic.twitter.com/CPh12J8d1v — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) April 2, 2021

وذكرت أن القطار كان يقل حوالي 350 شخصا، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.