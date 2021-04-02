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    حادثة خروج قطار عن القضبان في نفق شرقي تايوان، 2 أبريل 2021

    حوادث القطارات التي شهدت أعلى معدل وفيات في العالم خلال العقد الماضي

    © REUTERS / Taiwan's National Fire Agency
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    قتل ما لا يقل عن 48 شخصا وأصيب نحو 118 شخصا في تايوان عندما خرج قطار عن مساره في نفق، اليوم الجمعة، بعد أن اصطدم على ما يبدو بشاحنة في أسوأ كارثة في السكك الحديدية والتي تشهدها الجزيرة في العقود الأربعة الأخيرة.

     

    وبحسب قائمة نشرتها وكالة رويترز حول حوادث القطارات التي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى خلال العقد المنصرم في العالم، يأتي حادث 20 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016 في منطقة بوخرايان في الهند في المركز الأول بـ150 قتيلا و150 جريحا عندما خرج قطار ركاب عن القضبان.

    حادثة خروج قطار عن القضبان في نفق شرقي تايوان، 2 أبريل 2021
    © REUTERS / Facebook @Hualienfastnews
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    ويأتي في المركز الثاني حادث 21 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016 في منطقة إسيكا في الكاميرون، حيث قتل 79 شخصا وأصيب أكثر من 550 عندما خرج قطار عن مساره.

    وفي المركز الثالث حادث 24 يوليو/تموز من عام 2013 في منطقة سانتياجو دي كومبوستيلا في إسبانيا، بمقتل ما لا يقل عن 79 شخصا وإصابة 140 بجروح عندما خرج قطار فائق السرعة عن مساره في منعطف.

    وفي المركز الرابع حادث 10 يوليو/تموز من عام 2011 في منطقة فاتيبور في الهند: 70 قتيلا وأكثر من 300 جريح عندما خرج قطار بريد عن القضبان.

    ويليه حادث 31 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019 الذي وقع بمنطقة رحيم يار خان في باكستان، حيث قتل ما لا يقل عن 64 شخصا وأصيب 30 آخرين بسبب حريق في قطار ركاب.

    إحدى عربات قطاري حادث سوهاج بصعيد مصر
    © Sputnik . A. Abdelwahab
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    وفي 22 فبراير/شباط من عام 2012 اصطدم قطار بمصدٍ في بوينس آيرس في الأرجنتين، ما تسبب في مقتل 51 شخصا وإصابة أكثر من 700 بجروح.

    وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018 في أمريتسار في الهند، قتل أكثر من 50 شخصا وأصيب أكثر من 200 عندما اصطدم قطار بحشد يحتفل بمهرجان.

    وإقليم تنجانيقا في الكونجو يوم 5 سبتمبر/أيلول من عام 2019 قتل أكثر من 50 شخصا عندما خرج قطار ركاب عن مساره.

    وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في منفلوط في مصر، قتل ما لا يقل عن 50 طفلا عندما اصطدم قطار بحافلة مدرسية.

    وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في سمنان بإيران قتل 49 شخصا وأصيب 103 بجروح عندما اصطدم قطار ركاب خرج عن مساره بقطار ركاب معطل.

     

    انظر أيضا:

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