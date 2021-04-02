اليونان تبلغ عن "حوادث خطيرة" تورط بها خفر السواحل التركي.. فيديو وصورة

أبلغت السلطات اليونانية عن سلسلة من الحوادث تورط فيها خفر السواحل التركي بالقرب من ليسفوس.

وبحسب ما نقلوه، "خلال إحدى الحوادث، دخلت الزوارق التركية مياه اليونان وأجرت المناورات بشكل خطير".

وأضافت السلطات، "وفي مسار آخر حاول زورق يحمل أجانب برفقة خفر السواحل التركي دخول المياه اليونانية".

هذا واتفقت تركيا واليونان على بدء مفاوضات تقنية في إطار الناتو (حلف شمال الأطلسي) لتقليل مخاطر وقوع حوادث في شرق البحر المتوسط.

وبدأت المحادثات بين القوات التركية واليونانية في بروكسل يوم 10 أيلول/سبتمبر 2020. وبعد المحادثات التي جرت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أعلن الناتو عن إنشاء آلية لمنع الصراعات في منطقة شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان. وتنص الآلية، بشكل خاص على إنشاء "خط ساخن" للاتصال بين تركيا واليونان في حالة وقوع تصادم أو حوادث أخرى.