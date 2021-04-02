منظمة الصحة العالمية: التطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا بطيء بشكل غير مقبول

أعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن تطعيم السكان ضد فيروس كورونا بطيء للغاية في أوروبا.

فقد تلقى 4٪ فقط من السكان جرعتين من العقار، وحقنة واحدة 10٪ فقط. إن هذه العملية يجب تسريعها، إذ توجد زيادة في عدد الحالات المصابة في المنطقة، وفقًا لتقارير قناة "360" الروسية.

وأصيب خلال الأسبوع الماضي نحو 1.6 مليون شخص في العالم بـ"كوفيد-19"، فيما توفي 24 ألف شخص.

وقالت دوريت نيتسان، مديرة الطوارئ الإقليمية في المكتب الأوروبي: "الوضع مقلق للغاية. هناك مخاطر من أن يبدأ الناس في زيارة المعابد خلال الأعياد الدينية الربيعية، الأمر الذي سيؤدي إلى حالات إصابة جديدة".

وفقًا لمدير المكتب، هانز كلوغ، فإن توزيع لقاحات "كوفيد-19" في الدول الأوروبية بطيء جدًا. وقال: "طالما ظلت التغطية منخفضة، فنحن بحاجة إلى الحفاظ على القيود لتقليل عدد الإصابات. لن تتمكن أوروبا من الخروج من الوباء إلا بالتطعيم واسع النطاق".