تركيا تدرب قوات حكومة الوفاق الليبية على المدافع ذاتية الحركة "فرتينا-تي 155"

يقوم المتخصصون الأتراك في ليبيا بتدريب جنود من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية على تشغيل منظومات المدفعية الحديثة ذاتية الحركة "فرتينا-تي عيار 155".

تعتبر هذه المدافع ذاتية الحركة حاليا واحدة من أحدث الأسلحة في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقد تم إنشاؤها بمساعدة كوريا الجنوبية على أساس مدافع "ثاندر- كي 9" ذاتية الحركة، وفقا لما نقلته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere “Topçu Eğitimi” verildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/FfF7YUTgRp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2021

وتؤمن المعدات الإلكترونية تحكما آليا عالي المستوى لعمليات التصويب. حيث يمكن للقذائف أن تصيب أهدافا على مسافات تصل إلى 40 كم. الحد الأقصى لمعدل إطلاق النار هو 6 قذائف في الدقيقة.

ويذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الحكومة الانتقالية عبدالحميد دبيبة، بعد فوزهما برئاسة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وأكد الرئيس أردوغان أن بلاده "ستواصل دعمها لليبيا، من أجل تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها"، كما أشار إلى تطلعه "للعمل مع السلطات الليبية على تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة".