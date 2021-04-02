وزيرة الخارجية الإسبانية: أكثر من 3000 إسباني علقوا في المغرب

أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، أن حوالي 3000 إسباني محاصرون في المغرب بعدما سافروا لقضاء عيد الفصح هناك.

وبحسب موقع الكونفدينسيال" الإسباني، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أن أكثر من 3 آلاف إسباني محاصرون في المغرب بسبب قرار سلطاته تعليق الرحلات الجوية من وإلى إسبانيا وفرنسا لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقد طالبت غونزاليس المواطنين أن يكونوا "مسؤولين بشكل كبير" وأن يمتنعوا عن السفر في هذه التواريخ بسبب القيود المحتملة التي قد تفرضها الدول.

وقالت غونزاليس: "يجب أن نكون كذلك لأننا، بالطريقة نفسها التي وضعنا بها قيودًا على البلدان الأخرى، يضعونها أيضًا علينا، وعندما يحدث ذلك فلا فائدة من التقاط الهاتف والاتصال بالحكومة لحل المشكلة"

وتعتزم السفارة الإسبانية في الرباط، الأحد المقبل، تنظيم رحلة بالعبارة بين مينائي طنجة المتوسط ​​وميناء الجزيرة الخضراء للمقيمين الإسبان والمغاربة في إسبانيا الراغبين في العودة إلى شبه الجزيرة.

يشار إلى أن المغرب كانت قد علقت الرحلات الجوية من وإلى اتجاه فرنسا وإسبانيا، ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس/ آذار الماضي حتى غاية إشعار آخر.

وأبقت المملكة المغربية على الرحلات الخاصة القادمة من هاتين الوجهتين لكنها أخضعتها لإجراءات مراقبة معززة طبقا للبروتوكول الصحي المحدد من اللجنة العلمية المغربية.