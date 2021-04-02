وزير الصحة: إيران ستصبح أحد الأقطاب الرئيسية لإنتاج لقاح كورونا

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي إن بلاده ستصبح في القريب العاجل أحد الأقطاب الرئيسية لإنتاج وتصدير لقاح كورونا في العالم.

وقال نمكي في تصريح له الخميس إنه "من خلال الاستفادة من تجربة الدفاع المقدس (1980-1988) وفي غضون أقل من 60 يوما (من بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد) لم نتمكن فقط من توفير حاجاتنا من الكمامات والمستلزمات الصحية بل تحولنا أيضا إلى مصدّر لها.

وأضاف "من المؤكد أننا وبالاعتماد على طاقات شباب وعلماء البلاد سنصبح في القريب العاجل أحد الأقطاب الرئيسية لإنتاج لقاح كورونا وتصديره إلى الخارج".

وكانت إيران كشفت عن رفض شركات بيعها لقاح فيروس كورونا.

وحملت الحكومة الإيرانية العقوبات الأمريكية السبب في إعاقة وصول اللقاحات إلى طهران.

اتهم المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، العقوبات الأمريكية بعرقلة وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى بلاده.

وقال ربيعي خلال إحاطة: "بعض الشركات المنتجة للقاح كورونا امتنعت عن بيعنا اللقاح بسبب العقوبات الأمريكية التي تمنعها من توريد بعض المعدات إلينا".