خبير بالشئون الإيرانية: إيران لن تقبل بإدخال أي تعديل ولو بحرف واحد على الاتفاق النووي

قال الخبير بالشئون الإيرانية، حكم أمهز، إن الموقف الروسي والصيني من الاتفاق النووي، واضح إلى جانب إيران، وكانت هناك مواقف كثيرة جدا تثبت ذلك، وأكد فيها الطرفان على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة إلى الإتفاق بإعتبار أن إيران لم تخرق الاتفاق بل من انتهك الاتفاق هى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أمهز في تصريحاته لـ"راديو سبوتنيك"، أن الطرفين الروسي والصيني، يحاولان إيجاد مخرج لهذه الأزمة والالتزام بالاتفاق النووي، "وظهر ذلك جليا من خلال تصريحات وزير الخارجية الصيني الذي شدد على ضرورة عودة واشنطن للالتزام بالإتفاق النووي، فضلاً عن أن هذا المحور المكون من إيران وروسيا والصين بات قادراً على تشكيل تحالفات دولية أكثر قوة يمكن أن تؤثر على قرارات الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار أمهز في حديثه إلى أن إيران استطاعت في الفترة الأخيرة أن تواجه العقوبات المفروضة عليها، وأن تتجاوز الكثير من الضغوط والعقوبات الإقتصادية التي فُرضت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين فيما يتعلق بالاتفاق النووي، ولذلك فإن أي تفكير بإدخال أي تعديل ولو بحرفٍ واحد على الإتفاق النووي لن يكون له مجال أو بحث لدى الإيرانيين وهذا أمر محسوم من قبل إيران وفقاً لتصريحات المسئولين الإيرانيين في الفترة الأخيرة.

وقال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي المتعثر المبرم في 2015 انتهت، مضيفا أن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن ممثلين من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران، سيجتمعون عبر الإنترنت لبحث احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف.

وقالت الإدارة الأمريكية الحالية، إنه إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه. لكن إيران أصرت على أن التزامها لن يتم إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية.