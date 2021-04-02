جنوب أفريقيا تعلن بدء إجلاء مواطنيها من مدينة بالما في موزمبيق

أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، اليوم الجمعة، بدء إجلاء مواطني البلاد من مدينة بالما في موزمبيق.

جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال الرئيس للصحفيين: "بدأت عملية إجلاء أبناء شعبنا ونعالج موضوع الأمن. قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا موجودة على الأرض لتحرس مواطنينا في كل من بالما وبيمبا".

وعن الطفل الجنوب أفريقي الذي قتل في ا لمدينة أثناء الهجوم الإرهابي قال رامابوزا، "أعيد جثمان أدريان نيل، المواطن الجنوب أفريقي الذي قُتل في بالما أثناء فراره من فندق أمارولا إلى الحدود التنزانية، إلى البلاد من قبل قوات الدفاع الوطني".

واقتحم إرهابيون بلدة بالما، وهي مركز لوجستي لمشروعات غاز دولية بقيمة 60 مليار دولار، يوم الأربعاء الماضي؛ وأعلن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) مسؤوليته عن هجمات مباغتة في بلدة بالما الساحلية الاثنين الماضي.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع في موزمبيق أكد في وقت سابق تعرض بلدة بالما شمالي البلاد لهجوم من قبل مسلحين، فيما يحاول السكان الفرار إلى بر الأمان بعد قطع الاتصالات.

ويسيطر المسلحون على مدينة "ماسيمبوا دا برايا" الساحلية، التي استولوا عليها في أب/ أغسطس الماضي، وقاموا بفرض سيطرتهم على قرى مجاورة وقطع رؤوس العشرات، مما تسبب في فرار أكثر من 670 ألفا، وخلق أزمة إنسانية في شمال البلاد.