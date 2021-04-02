30 حالة تجلط دم بسبب لقاح "أسترازينيكا" في بريطانيا

أعلن مسؤولو الصحة في بريطانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 30 حالة تجلط دم مرتبطة بالتطعيم بلقاح "أسترازينيكا".

يأتي ذلك بعدما وصفت مثل هذه الحالات بالنادرة وتسببت خلال الأسابيع الماضية بتحفظات على استخدام اللقاح في عدة دول أوروبية، حسبما ذكرت صحيفة "دويتش فيله".

وزادت الحالات المكتشفه مؤخرا القلق من لقاح أسترازينيكا حيث بلغ عددها 25 حالة تخثر دم شديدة ونادرة جدًا، تضاف إلى 5 حالات كانت قد سجلتها بالفعل الشهر الجاري، موضحة أنه لم تسجل الأعراض الجانبية نفسها لدى أولئك الذين تلقوا لقاح بيونتيك/ فايزر

في سياق متصل، أعلنت شركة أسترازينيكا، يوم الأربعاء الماضي، أنها تعتزم الانتقال بالكامل إلى استخدام اسم "فاكسيفريا" للقاح البريطاني المضاد لـ "كوفيد-19" في غضون ستة أشهر.

وقالت الشركة أن "التحول إلى علامة تجارية مستخدمة لفترة طويلة أمر شائع وتم التخطيط له منذ عدة أشهر"، وتمت الإشارة إلى أنه سيستمر توفير اللقاح بسعر التكلفة خلال فترة الجائحة.

وكانت شركة أسترازينيكا قد أعلنت في الثاني والعشرين من شهر آذار/مارس الجاري، أن تجارب جديدة أجريت على أكثر من 32 ألف شخص في الولايات المتحدة الأميركية وبيرو وتشيلي أظهرت أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 79 بالمئة، ضد أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأنه فعّال بنسبة 100 بالمئة في منع الأعراض المرضية الشديدة المرتبطة بالفيروس.

يأتي ذلك في وقت قررت فيه عدة دول أوروبية تعليق استخدام اللقاح بسبب احتمالية تسببه في تجلط الدم لمتلقيه.