بقنبلة حارقة... هجوم على مقر حزب يساري في إسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة، تعرض مكتب إقليمي لحزب "أونيداس بوديموس" اليساري لهجوم بقنبلة حارقة.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الهجوم وقع في قرطاجة جنوب شرقي إسبانيا، وألحقت النيران أضرارا بالواجهة الخارجية للمبنى، واتهم الحزب عناصر يمينية بتنفيذ الهجوم.

وقال زعيم الحزب المرشح في الانتخابات الإقليمية، التي ستجرى في 4 مايو، بابلو إجلاسياس، على وسائل التواصل الاجتماعي: "إرهاب الشوارع الذي يقوم به اليمين المتطرف لن يخيفنا".

وقال المتحدث باسم الحزب إنها المرة السادسة، التي يعتدي فيها مخربون على المبنى.

هذا وأوضحت الشرطة أنها لم تنفذ أي اعتقالات بعد الهجوم، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.