مقتل 3 جنود بهجوم مسلح شرقي مالي

قال مصدر عسكري إن ثلاثة جنود لقوا مصرعهم، اليوم الجمعة، بهجوم مسلح في منطقة تيننكو شرقي مالي.

نواكشوط - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك": "إن الحصيلة المؤقتة للهجوم الذي استهدف وحدة تابعة للجيش المالي الجمعة تشير إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة 5 آخرين فيما استولى المهاجمون على أسلحة وذخيرة".

ولم يصدر أي بيان للجيش المالي حول الحادث.

وفي 30 آذار/ مارس الماضي، أعلن سلاح الجو الفرنسي قصف موقع قرب قرية "بونتي" النائية بولاية الساحل التي مزقتها الحرب، مشيرا إلى أن الغارة أصابت حفل زفاف وقتلت مدنيين، وهو ما تنفيه وزارة الدفاع الفرنسية، التي تقول إنه تم تحديد مجموعة إرهابية مسلحة ومهاجمتها.

وتعاني مالي من تصاعد أعمال عنف خاصة في الشمال والوسط رغم تدخل القوات الفرنسية لإعادة الاستقرار للبلاد الذي سيطرت على مناطق واسعة منه جماعات متطرفة موالية للقاعدة وداعش الإرهابي.