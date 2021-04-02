السفارة الألمانية لدى بيروت: الحكومة الألمانية لم تقدم خطة لإعادة إعمار مرفأ بيروت

أعلنت سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن وفدا من شركات ألمانية يزور بيروت لإجراء دراسة بشأن إعادة إعمار المرفأ، موضحة أن ذلك لا يعني أن هناك خطة من قبل الحكومة الألمانية في هذا الشأن.

بيروت - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "السفارة على علم بدراسة أجرتها عدة شركات خاصة "اتش اتش أل اي" و"اتش بس سي" و"رولاند بيرغر" بما في ذلك اقتراح حول إعادة إعمار مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به بعد انفجار 4 أغسطس 2020. وستأتي مجموعة من ممثلي هذه الشركات إلى بيروت الأسبوع المقبل لإجراء محادثات وتقديم دراسات".

وشددت السفارة على أن الحكومة الألمانية لم تقدم اقتراحاً لإعادة بناء ميناء بيروت.

وبعد الانفجار، قدمت الحكومة الألمانية دعمًا إنسانيًا فوريًا بقيمة 27 مليون يورو للشعب اللبناني. وكانت شركة "كومبي ليفت" الألمانية حاسمة في منع المزيد من الأذى لسكان بيروت من خلال تنظيف المواد الخطرة في الميناء.

وتدعو ألمانيا بشكل عاجل المسؤولين اللبنانيين والفاعلين السياسيين إلى تلبية توقعات الشعب اللبناني من خلال المساهمة في تشكيل حكومة مدفوعة بالمهمة وذات مصداقية وخاضعة للمساءلة، وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية.