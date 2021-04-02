تسجيل
15:42 GMT02 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إنتاج النفط

    خبراء: كيف ستزيد دول تحالف "أوبك +" من إنتاج النفط؟

    © Fotolia / marrakeshh
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202104021048555470-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83--%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%9F/

    أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، يوم أمس الخميس، أن تحالف "أوبك+" اتفق على زيادة إنتاج النفط في شهر تموز/ يوليو المقبل بمقدار 441 ألف برميل يوميا.

    وقال نوفاك، في إحاطة إعلامية: "إنه تقرر خلال جلسة "أوبك+" بدء تعافي الإنتاج اعتبارا من شهر أيار/ مايو، ويمكننا التوصل إلى المعايير التي حددها الاتفاق خلال ثلاثة أشهر".
    وتابع نوفاك: "إذا تحدثنا بلغة الأرقام، ففي شهر أيار/ مايو سيبلغ إجمالي الزيادة للإنتاج في دول "أوبك +" 350 ألف برميل يوميا، وكذلك ستبلغ الزيادة 441 ألف برميل يوميا في شهر تموز/ يوليو".
    وأضاف: "إن اليوم خلال اجتماع "أوبك +"، تم اتخاذ قرار البدء بالتعافي اعتبارا من شهر أيار/ مايو، واسمحوا لي أن أذكركم أنه بدايةً من شهر شباط/ فبراير إلى نيسان/ أبريل، تم تجميد الإنتاج، واليوم قررنا البدء بالتعافي من شهر أيار/ مايو في غضون ثلاثة أشهر. وهكذا نصل إلى تلك المعايير التي حددتها الاتفاقية".

    كيف ستزيد دول "أوبك +"  من إنتاج النفط

    شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019
    © REUTERS / STRINGER
    خبراء يوضحون أسباب نمو الاقتصاد السعودي خلال 2021

    قرر تحالف  "أوبك +"، عقب اجتماع يوم أمس الخميس، العودة إلى الضعف التدريجي للقيود على إنتاج النفط وزيادته في مايو/ آيار ويوليو/ تموز بمقدار 1.141 مليون برميل يوميا.

    تحدثت مجموعة من الخبراء لوكالة "سبوتنيك" عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار زيادة الإنتاج. لم يتحدث أحد عن مثل هذه الخطط؟ كيف سيتغير إنتاج البلدان الأخرى؟ هل هناك خطورة من أن تؤثر زيادة إنتاج النفط سلباً على الأسعار؟.

    أشار الخبير السعودي في شؤون النفط والمستشارالاقتصادي، محمد سرور الصبان: "إن القرار الذي اتخذه تحالف "أوبك +"  كان مثالياً وفي الوقت المناسب، حتى لو لم يتوقعه أحد".

    وأوضح الصبان أن "إنتاج النفط سينمو بشكل أقوى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المشاركة في الحجم الإجمالي، فالسعودية تخطط  للعودة تدريجيا إلى السوق، بالإضافة إلى تخفيضها بمقدار مليون برميل يوميا (250 ألف برميل في مايو/ أيار، و350 ألف برميل في يونيو/ حزيران، و400 ألف برميل  في يوليو/ تموز).

    وأضاف الصبا: "روسيا بدورها في إطار اتفاق "أوبك +" ستزيد إنتاجها النفطي بالتساوي في مايو ويوليو بمبلغ 114 ألف برميل يوميا، لأنها بدأت في زيادة الإنتاج إثر نتائج الجلسة السابقة، وستدخل جميع القيود حيز التنفيذ اعتبارا من مايو/ أيار المقبل".

     قرار في الوقت المناسب

    لم يكن القرار الذي اتخذه تحالف "أوبك +" متوقعا بالنسبة لصناعة النفط، فلم يتوقع أحد أن تبدأ الدول المصدرة للنفط في زيادة الإنتاج الآن، فعلى الأقل لم ترد تقارير تفيد بمناقشة مثل هذا الخيار.

    إن احتمالية بداية موجة ثالثة من الوباء في البلدان الأوروبية، يجعل السوق غير مستقر، وهذا الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التخفيضات في استهلاك النفط والمنتجات النفطية. وإلى غاية الآن لم تستعِد جميع البلدان فعلا مستوى استهلاك النفط قبل جائحة "كورونا".

    أوبك
    © Sputnik . Alexey Vitvitsky . أوبك
    ارتفاع أسعار النفط مع اجتماع "أوبك+" لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج

    وتحدث الصبان عن "إجماع جمع كبار منتجي النفط حتى الدول المنتجة بأن بعض الاقتصادات  العالمية بدأت بالانفتاح التدريجي وإن كانت أوروبا تعاني من الإغلاق والحجر الصحي لكن في كل الأحوال الأسواق آخذة في التحسن خاصة بعد بدء استخدام اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد والفضل يعود للتحالف التاريخي لدول "أوبك+".

    وأضاف: "تعاونت دول  "أوبك +" في دعم السوق وتقليص حجم الفائض في العرض كالولايات المتحدة وكندا والنرويج وغيرها، وهذا يشير إلى حدوث تعافي كبير في النصف الثاني من العام الجاري".

    وتابع: "في الوقت نفسه، لا يمكن أن تستمر القيود المفروضة على إنتاج النفط لفترة طويلة، فهي تؤثر بشدة على الاقتصادات الوطنية وعلى تنمية قطاع الطاقة في البلدان المنتجة للنفط".

    من جانبه، أيّد مدير صندوق تنمية الطاقة الروسية، سيرغي بيكين هذا الموقف، وقال: "إنه كان من الممكن أن تبدأ القيود المفروضة على الإنتاج في وقت سابق، لكن الموجة الثانية من انتشار فيروس "كورونا" تدخّلت".

    خزان شركة أرامكو في جدة بعد تعرضه لقصف من جماعة أنصار الله في اليمن
    © REUTERS / MARWA RASHAD
    السعودية تقترح على "أوبك +" زيادة تدريجية لإنتاج النفط اعتبارا من مايو

    وتابع: "على أي حال، كان من المفترض أن تحدث الزيادات في الأشهر المقبلة. حدث هذا فقط بعد ذلك بقليل بسبب الموجة الثانية من الوباء والتخفيضات الطفيفة في الطلب".

    وأوضح الخبير بيكين أن "الإنتاج سيعود إلى مكانه تدريجيا، يجب أن يكون مفهوماً أن حصة التخفيضات التي حققتها دول "أوبك +" سوف تتراجع بسبب زيادة إنتاج تلك البلدان التي لم تكن مدرجة في هذه الاتفاقية، فالوضع يستقر وبناء على هذه الديناميكيات، بينما يتزايد النشاط، قررنا التصرف بهذه الطريقة".

    رد فعل السوق

    في الساعات الأولى بعد إعلان نتائج اجتماع "أوبك +" ، خشي سوق النفط العالمي انخفاضا آخر في الأسعار لكن في النهاية تم تجنب ذلك.

    وفقا لخبير وكالة معلومات النفط والغاز، مرشح العلوم التقنية ألكسندر خورشودوف، تم ضمان هدوء السوق من خلال زيادة سلسة وتدريجية في الإنتاج.

    وقال خورشودوف: "إن طرح السؤال عن رد فعل السوق مهم جدا، فإذا قمت بزيادة الإنتاج على الفور، فسوف تنخفض الأسعار بالطبع. ولا أحد يحتاجها. حتى مع هذه الزيادة الطفيفة في الإنتاج، كان رد فعل البورصة هو الركود، ثم استقر السوق في رد الفعل لأن أحجام التراكم صغيرة. الآن ستعمل المملكة العربية السعودية على زيادة الإنتاج تدريجياً، لأنها ظلت لفترة طويلة عند معدلات منخفضة. أظن أنه كان صعبا على عملية الإنتاج السعودي للنفط، وبالنسبة لنمو الإنتاج الروسي  فسيكون بشكل أسرع قليلا. يبدو لي أن هذا لا يزال كافيا".

    كما أشار سيرغي بيكين، إلى أن "الرياض لعبت  الدور الرئيسي في هذا، لقد كانت العودة التدريجية للإنتاج السعودي هي التي جعلت من الممكن الحفاظ على الاستقرار الهش الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في قطاع النفط".

    أوبك
    © Sputnik . Alexey Vitvitsky . أوبك
    "أوبك+" تتفق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط

    وتابع: "في الواقع، حالة عدم اليقين في السوق عالية جدا. إذا أعلنت المملكة العربية السعودية بالأمس أنها ستعيد على الفور القيود الإضافية على مليون برميل من النفط، فسيكون ذلك صعبا على السوق، وقد يتبعه انخفاضا. والقرار الحالي ضعيف، وهو مصمم لمدة 3 أشهر".

     وأضاف بيكين: "هذا أمر ممتع للغاية".

    توقعات ووجهات نظر

    نظرا لأن خطة التخفيضات الحالية مصممة لمدة 3 أشهر فقط، فإن مسألة احتمالات انتعاش سوق النفط العالمية تظل مفتوحة. حتى مع التخفيضات، فأسعار النفط استقرت، ولكن ببطء شديد، ولم يتضح تماما بعد ما يمكن توقعه من أسعار النفط مع أدنى زيادة في الإنتاج.

    من جهته، يتطلع الخبير السعودي الصبان إلى المستقبل بتفاؤل، "سعر البرميل لن ينخفض ​​بعد الآن بجدية، لكن بعيدا عن كل شيء في هذا الشأن يعتمد على إرادة الدول الأعضاء في الحلف"

    "وتوقع الصبان أنه "بعد شهر يوليو/ تموز القادم، سنشهد ارتفاعا في الأسعار بحيث يكون متوسطها بين 65-70 دولار للبرميل حتى نهاية العام، ويجب أن لاننسى أن هناك عوامل أخرى خارج إرادة "أوبك +" مرتبطة بظروف الطلب والمستهلكين، واستمرار إغلاق بعض الاقتصادات وحصول الدول النامية على حصتها العادلة من اللقاح وبأسعار مناسبة،  وسرعة تعافي الاقتصاد الصيني والأمريكي والهندي".

    انظر أيضا:

    "أوبك +": السعودية ترغب في مراجعة خفض إنتاج النفط بشكل منتظم
    وزير الطاقة السعودي: المحادثات مع الأمريكيين لم تؤثر على قرار زيادة إنتاج النفط بداية من مايو
    رجال أعمال يطلقون مبادرة لإنقاذ الاقتصاد السوري
    الكلمات الدلالية:
    النفط, أوبك, زيادة إنتاج
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    راقصة ماتاتشين تضحك أثناء مشاركتها في رقصة سانتا مويرتيه (قديسة الموت أو سيدة الموت) خلال احتفال الأسبوع المقدس، في سيوداد خواريز، المكسيك، 28 مارس 2021
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    روسيا لن تسمح لأحد بالتحدث معها بلغة القوة
    روسيا لن تسمح لأمريكا بالتحدث معها بلغة القوة
    إنفوجرافيك..أهم المسلسلات المنافسة في سباق رمضان 2021
    أهم المسلسلات المنافسة في سباق رمضان 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك