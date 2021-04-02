على شكل روبوتات... الجيش الأمريكي يختبر ناقلات جديدة... صور

يعتزم الجيش الأمريكي إجراء العديد من الاختبارات النهائية على روبوتات النقل ذات العجلات "MUTT" في شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وبحسب صحيفة "جينسjanes" الأمريكية، إذا نجحت الاختبارات، فإنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج التسلسلي بين يونيو وسبتمبر 2021. وبحلول نهاية العام الجاري، سيكون الجيش الأمريكي قد أدخل الروبوتات، التي تم تطويرها بواسطة "General Dynamics Land Systems" إلى الخدمة.

ووفقا للصحيفة سيوفر روبوت النقل "MUTT" مياه الشرب والذخيرة وغيرها من المعدات والإمدادات. كما تم تصميم السيارة كنظام غير مأهول، لكنها أيضا قادرة على العمل تحت سيطرة المشغل.

ويمكن للروبوت أثناء الحركة أن يولد ما يصل إلى كيلو واط واحد من الكهرباء لإعادة الشحن، وأنه قادر على حمل ما يصل إلى 454 كغ من البضائع ويقطع مسافة تصل إلى 100كم في 72 ساعة.