بعد تعليقها إثر إسقاط الطائرة الأوكرانية... لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى طهران

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الجمعة، إنها ستستأنف رحلاتها من فرانكفورت إلى طهران ابتداء من 16 أبريل/ نيسان الجاري.

ونقلت "رويترز" عن الشركة بيانا قالت فيه إن "الظروف مواتية حاليا للقيام برحلات جوية آمنة في المجال الجوي الإيراني".

وفي وقت سابق، أكدت أوكرانيا، أن المحادثات مع إيران بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطها الدفاع الجوي الإيراني فوق طهران مطلع العام الماضي عن طريق الخطأ ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، لم تنته بعد.

وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني، ييفين ينين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لا يزال هناك مجال لإجراء محادثات بين كييف وطهران بشأن طائرة بوينغ الأوكرانية، التي أُسقطت في إيران عام 2020".

وردا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا تستعد لرفع دعوى أمام محكمة دولية، قال ينين "من السابق لأوانه الحديث عن دعوى قضائية، طالما أن هناك مجالا للمناقشات مع إيران خارج قاعة المحكمة".

وأعلنت هيئة الطيران المدني في إيران أن التقرير النهائي لها بشأن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية دون عمد، أرجع الكارثة إلى "خطأ" ارتكبه مشغل للدفاعات الجوية.