المواطنون الأتراك يهتمون بـ"رحلات لقاح" إلى روسيا

قال كمال إرتيم، صاحب إحدى الوكالات السياحية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "هؤلاء هم في الأساس أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 عامًا ولديهم مال، يحبون ويريدون السفر. وعلى استعداد للتطعيم في روسيا، ثم يسافرون بهدوء أينما يريدون".

وفقا لإرتيم، لا يوقف السائحون حقيقة أن "سبوتنيك-V" لم يتم تسجيله في تركيا بعد، موضحا أن الناس مستعدون للخضوع للإجراء "ليس من أجل الاختيار، ولكن من أجل صحتهم فقط" ، لأنهم يثقون في اللقاح الروسي ولا يريدون "انتظار الدور الرسمي".

وقال "نحن، كمنظمي رحلات سياحية، نراقب عن كثب تطور الوباء واللقاحات في جميع أنحاء العالم، لأن عملنا يعتمد عليه. ونرى أن اللقاح الروسي فعال للغاية".

وقال متحدث الوكالة إن شركته أعدت بالفعل رحلات جمعت بين مشاهدة معالم المدينة والتطعيم، لكنها تنتظر إذنًا رسميًا من السلطات الروسية.

وبحسب إرتيم، فإن "رحلات التطعيم" ستكون مفيدة ومفيدة للجميع "كل من السائحين أنفسهم ومنظمي الرحلات والجانب الروسي".

كما صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين في وقت سابق، أن ممثلي بعض الدول الأوروبية تحدثوا عن إمكانية السماح للأجانب بدخول روسيا للتطعيم ضد فيروس كورونا. ومع ذلك، فقد وصف حملة التطعيم بين مواطنيه بأنها أولوية قصوى للسلطات الروسية.