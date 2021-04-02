صورة تثير ضجة... هل يزور بايدن السودان خلال الشهر الحالي فعلا

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن أرفقت بخبر يتحدث عن زيارة سيقوم بها إلى السودان خلال الشهر الجاري.

لكن ذلك الادعاء خطأ، فالصورة مركبّة والبيت الأبيض لم يُعلن عن أي زيارة للرئيس الأمريكي إلى السودان.

يبدو في الصورة جو بايدن وهو يُلقي كلمة. وكتب في أسفل الشاشة "خبر عاجل: الرئيس الأمريكي في زيارة إلى السودان: البيت الأبيض يعلن أن جو بايدن يزور السودان الشهر الحالي".

الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور السودان هذا الشهر pic.twitter.com/CfSLEO0EEC — غـــيداء السُـــــــنّي (@bitAlsunni) April 1, 2021

نالت الصورة عشرات المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر.

تبدو في أعلى الصورة إلى جهة اليمين علامة مائية باسم موقع breakyourownnews.

وعند زيارة هذا الموقع يتّضح أنّه مخصّص لتصميم أخبار عاجلة لتبدو أنها صحيحة، إذا يمكن استبدال الصورة وإضافة أي خبر إليها.

أما أحدث موقف للإدارة الأمريكية حول السودان فصدر في بيان نُشر في 26 آذار/مارس 2021 حول تطبيق اتفاقية تمويل وقّعها وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين في يناير/كانون الثاني الماضي خلال زيارة أجراها إلى السودان، البلد الذي يواجه منذ بضع سنوات اضطرابات بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.