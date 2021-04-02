فرنسا تؤكد دعمها لحكومة النيجر في المجالات التنموية ومحاربة الإرهاب

أكد وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، دعم بلاده لحكومة جمهورية النيجر، في مختلف المجالات التنموية، وفي محاربة الإرهاب.

نواكشوط - سبوتنيك. وعقد الرئيس النيجري محمد بازوم، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الفرنسي، وذلك عقب تنصيبه رئيسا للبلاد، في أول تبادل سلمي للسلطة بالنيجر، الواقعة غربي أفريقيا.

وقال بيان للخارجية الفرنسية: "الوزير لودريان أكد عزم فرنسا على دعم النيجر في العديد من مجالات التعاون؛ ولا سيما فيما يتعلق بالتنمية ومكافحة الإرهاب".

كما شارك الوزير الفرنسي رفقة رئيس الهيئة العليا لتوطيد السلام، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في النيجر، وسفيري ألمانيا وإسبانيا؛ في اجتماع متابعة قمة نجامينا، وإجراءات تحقيق الاستقرار في منطقة تيلابيري غرب النيجر.

وأعلن رئيس النيجر السابق محمد إيسوفو أمس الخميس، عن تعامل السلطات مع 4 محاولات انقلابية كان آخرها قبل 24 ساعة، ووصفها بأنها محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح.

ويغادر الرئيس محمد إيسوفو السلطة بعد أن تولى الحكم لولايتين مدة كل منهما 5 سنوات، بينما من المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب محمد بازوم، مرشح الحزب الحاكم، اليمين غدا الجمعة بعد فوزه في الانتخابات التي اعترض على نتيجتها منافسه مهامان عثمان.