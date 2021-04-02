البيت الأبيض يكشف تفاصيل مكالمة بايدن مع نظيره الأوكراني

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، وناقش معه العلاقات بين البلدين.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "أكد الرئيس بايدن دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر في دونباس وشبه جزيرة القرم"؛ حسب نص البيان.

كما شدد بايدن على التزام الإدارة الأمريكية بتكثيف الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من أجل دعم خطة زيلينسكي لمحاربة الفساد وتنفيذ برنامج إصلاحي قائم على القيم الديمقراطية".

وتابع البيان: "اتفق الرئيسان على أن هذه الإصلاحات أساسية في سياق تطلعات أوكرانيا الأوروأطلسية".

كما شدد بايدن وزيلينسكي على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي، أجروا محادثات هاتفية مع نظرائهم الأوكرانيين.