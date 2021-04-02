بايدن يعلن عن رغبته في زيارة أوكرانيا

أكد مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن رغبته في زيارة أوكرانيا.

وكتب يرماك على صفحته في "فيسبوك" اليوم الجمعة: "بايدن يدعم أوكرانيا في كل شيء، ويقدر كل ما يفعله الرئيس زيلينسكي في مسائل الإصلاح".

وأضاف يرماك: "جو بايدن أضاف أنه كان ينتظر فرصة لزيارة أوكرانيا مرة أخرى".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على دعمه لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة "العدوان الروسي المتواصل" في دونباس وشبه جزيرة القرم.

وأشير إلى أن بايدن أكد عزم إدارته على تكثيف الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من أجل دعم "خطة الرئيس زيلينسكي لمكافحة الفساد وتنفيذ برنامج إصلاحي يقوم على أساس قيم ديمقراطية مشتركة تضمن العدالة والأمن والازدهار لشعب أوكرانيا".