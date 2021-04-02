"مجهول يصدم ضابطي شرطة".. إغلاق مبنى الكابيتول الأمريكي بسبب تهديد أمني خارجي.. فيديو

وقال المسؤول على "تويتر": إن شرطة الكابيتول بعثت رسالة تحذير للموظفين.

Image from the US Capitol show a vehicle that crashed into a barricade. pic.twitter.com/sS2R13cyQN — NBC News (@NBCNews) April 2, 2021

تقول الرسالة: "نظرًا للتهديدات الأمنية الخارجية لجميع مباني مجمع الكابيتول الأمريكي: تم إغلاق المدخل والمخرج حاليًا. يمكن التنقل حول المبنى".

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

ودعت الشرطة المواطنين إلى البقاء بعيدًا عن النوافذ والأبواب الخارجية".

ووفق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سادت حالة من الانتشار الأمني المكثف في ساحات الكونغرس، مع تواجد سيارات الإسعاف والإطفاء.

BREAKING - Multiple US Capitol police officers have been shot according to the radio. More police units rush to the complex.pic.twitter.com/t2hmyh0aYP — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 2, 2021

وأكدت الشرطة وجود مجهول صدم ضابطين بسيارة عند نقطة تفتيش بمبنى الكابيتول.

ويخضع الكونغرس لحماية قوية من الشرطة منذ أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير الماضي بعد إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.