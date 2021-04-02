المتحدثة باسم البيت الأبيض عن حادثة الدهس في الكابيتول: لم يخبروني... فيديو

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الجمعة، إنه لم يتم إخبارها بشأن حادثة الدهس التي وقعت أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتابعت بساكي ردا على صحفيين أنها ليست على دراية بالوضع الآن في العاصمة.

.@PressSec: "I'm not aware, as Kelly acknowledged, of the situation at the Capitol. The President of the United States always travels with a national security rep, of course with somebody who serves as essentially an acting chief of staff, typically a member of the press team..." pic.twitter.com/unE9ZT2udg — CSPAN (@cspan) April 2, 2021

​وأوضحت جين بساكي للصحفيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، "دائما ما يسافر بصحبة ممثل للأمن القومي، مع شخص يعمل بصفة رئيس الأركان بالنيابة، وعادة ما يكون عضوا في الفريق الصحفي، الذي دائما ما يطلعه على مجريات الأمور وآخر المستجدات".

وقال شاهد من وكالة "رويترز" إن الشوارع المحيطة بمبنى الكونغرس الأمريكي "الكابيتول" وأبنية تابعة للكونغرس أغلقت، اليوم الجمعة، بينما قالت شرطة "الكابيتول" إنها تتعامل مع بلاغات عن محاولة سائق دهس ضابطين.

The scene outside the Capitol, where more law enforcement has shown up after a car crashed into a barrier on the Senate-side street entrance.pic.twitter.com/1R8ZjnXfVu — The Recount (@therecount) April 2, 2021

وأضافت شرطة "الكابيتول" في بيان أن البلاغات أفادت بأن شخصا قاد مركبة ليصدم شرطيين وأن مشتبها به رهن الاحتجاز.

وقال البيان "الضابطان مصابان، وتم نقل الثلاثة إلى المستشفى".