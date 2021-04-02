جماعة "بوكو حرام" تزعم إسقاط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو النيجيري

زعمت جماعة "بوكو حرام" الإسلامية المتشددة، اليوم الجمعة، أنها أسقطت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو النيجيري وذلك بعد يومين من الإعلان عن فقدان الطائرة شمال شرقي البلاد.

وأفادت "رويترز" بأنها "اطلعت على مقطع فيديو ولكنها لم تتأكد من مصداقيته".

وبحسب ما قالته الوكالة: "يظهر في مقطع الفيديو حطام الطائرة على الأرض وعليها رقم سلاح الجو النيجيري 475.. ويعرض الفيديو أيضا جثة مشوهة في أزياء مموهة... ويقف مقاتل ملثم فوق الحطام ويعرّف الطائرة بأنها مقاتلة سلاح الجو النيجيري 475".

ونقلت الوكالة قول المتحدث باسم سلاح الجو النيجيري بأنه "سيصدر بيانا قريبا".

إسقاط الطائرة، بحسب تعبير "رويترز"، يوجه ضربة لجهود نيجيريا لمحاربة المتشددين في شمال شرقي البلاد حيث يقوم سلاح الجو بدور حاسم في مساعي وقف انتشار الحركة وكذلك ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وكان سلاح الجو النيجيري قد قال في وقت سابق الجمعة: "إنه من المحتمل أن الطائرة 475 التي اختفت من شاشات الرادار وعلى متنها طاقم من فردين يوم 31 مارس/ آذار قد تحطمت. ولم يتضح بعد سبب التحطم ومكان الطيارين".