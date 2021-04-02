حفل للكشف عن "نوع الجنين" يتحول إلى كارثة مروعة... فيديو

تحولت حفلة للكشف عن "نوع الجنين" إلى كارثة غير متوقعة، بعدما لقي طياران مصرعهما بحادث تحطم طائرة فوق البحر الكاريبي في مدينة كانكون المكسيكية.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، فإن الحادث وقع في الوقت الذي كان فيه زوجان وضيوفهما يحتفلان في قارب للكشف عن نوع الجنين من خلال مشاهدة عرض لطائرتين تكشفان عن النوع بطريقة مميزة.

وبمجرد تحليق إحدى الطائرتين بلافتة تكشف أن نوع الجنين أنثى، ووسط هتاف الجميع من القارب، تحولت المفاجأة إلى كارثة في غضون ثوان.

إذ سقطت الطائرة وتحطمت في الماء قبل وصول خفر السواحل للمساعدة، وانتشال جثتي الطيارين، حيث توفي أحدهما أثناء عملية الإنقاذ، والآخر لم تجد معه الإسعافات الأولية، بينما تم إنقاذ الطيار الرئيس ومساعده.

وكشفت التقارير أن الطائرتين تنتميان لشركة "سيسنا" الأمريكية، وتضمن طاقمهما ما بين 2-4 أفراد.